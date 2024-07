È un vero e proprio imitatore, il video lascia il web estasiato

Questo cane è un vero e proprio imitatore di suoni e tutti sono rimasti sorpresi dalla sua dote, ecco tutti i dettagli.

Gli animali ci hanno ormai abituato a cose inaspettate e divertenti e questa è proprio una di quelle. C’è un cane, protagonista della nostra storia di oggi, che ha fatto divertire tutti i presenti e poi tutti gli utenti dei social che hanno avuto modo di vedere il video caricato su TikTok. Si cimenta, in particolare, in un’imitazione e lascia tutti senza parole da quanto è bravo nel farla. Non è qualcosa che i cani non fanno regolarmente, però, lui ha stupito tutti. Conosciamolo meglio e vediamo che cosa è in grado di fare questa meraviglia.

Il cane imita la sirena ed è perfetto: il video

L’utente @montythegoodgolden ha pubblicato sul suo profilo di TikTok un video di pochi secondi in cui il protagonista è un bellissimo Golden Retriever che si sta rilassando al parco. Lui si chiama Monty e ad un certo punto di lascia andare all’imitazione della sirena che sta sentendo.

Lui è in compagnia della sua famiglia umana, su un bel prato verde, rilassato con la sua pettorina. Ad un certo punto inizia una sirena e lui, senza pensarci neanche un secondo, si unisce a quel suono imitandolo alla perfezione. Il suo è un mix tra un ululato e un abbaiare, ma tutti attorno a lui si sono girati a guardarlo.

Ci sono delle persone sullo sfondo che sorridono divertite dalla bravura di Monty. Il video dura solamente 16 secondi, ma i commenti per questa performance sono stati moltissimi.

@montythegoodgolden Attention seeker 🚨 #goldenretriever #dogsoftiktok #howlingdog #goldensoftiktok ♬ original sound – Monty The Good Golden

La didascalia parla di un “cercatore di attenzione”, ma questo è un comportamento abbastanza naturale per i cani. Loro condividono parte del DNA con il lupo e a volte ululano. Lo fanno soprattutto quando sentono rumori di questo tipo, come le sirene delle ambulanze o della polizia.

È un modo che hanno per comunicare tra di loro. Il cane, anche se adesso vive da solo in una casa e con una famiglia umana, non ha dimenticato le sue origini e a volte predominano attraverso il suo istinto. Il cane unendosi al suono vuole segnalare la sua presenza o avvertire gli altri cani (comportamento che proviene da quando viveva in branco) del pericolo.