Raul e Martina tornano su Instagram e cancellano tutte le foto di coppia

Raul e Martina di Temptation Island, finita la messa in onda delle puntate, sono tornati sui social dove hanno potuto fare quello che generalmente fa ogni coppia che scoppia della GenZ: cancellare i ricordi da Instagram. In questo mese, infatti, i loro profili social sono rimasti fermi a come erano prima della registrazione, ora hanno potuto sbizzarrirsi.

Entrambi hanno così rimosso le foto di coppia dai rispettivi profili. “Vi sto pian piano cercando di leggere tutti, siete tantissimi.. assurdo!“, ha scritto Raul, “Non mi sarei mai aspettato così tante belle, bellissime parole da persone che non conosco, ed è una bellissima sensazione. Grazie di cuore a tutti”.

Di più parole è stata Martina che, come al suo solito, ha parlato di sé stessa in terza persona.

“Felicissima di aver mostrato Martina in tutte le sue sfaccettature, sono stata vera nel modo più assoluto”. E ancora: “Ho mostrato la mia sicurezza, una ragazza che sa quanto vale ed è consapevole delle proprie capacità. Non sarà mai una colpa essere una donna sicura di sé, una che non si fa mettere i piedi in testa, una che sa cosa vuole e come lo vuole. Ho vissuto a pieno, prendendo il bello e il brutto delle emozioni. Sono stata male, mi sono divertita da morire, ho avuto una parola di conforto per chiunque ne avesse bisogno. Mi sono sentita viva, mi sono sentita fragile, sono stata forte, sono stata egoista, indecisa e incoerente a volte, ma sono stata sincera con gli altri e con me stessa sempre”.

Martina ha poi aggiunto:

“Mi sono emozionata, ho provato sensazioni forti, ho provocato e mi sono lasciata provocare, ho incontrato donne e uomini speciali alle quali spero di aver lasciato un pezzo di me per sempre. Ma soprattutto ho fatto tutto cio che sentivo senza mai preoccuparmi del giudizio degli altri. Ci vuole coraggio per essere felici e a me non è mai mancato, ci vogliono le palle per guardare in faccia la realtà e fregarsene di cosa sia giusto per gli altri ho lasciato andare cio che da tempo non corrispondeva alla mia idea di felicità perché solo ed esclusivamente io so cosa ho lasciato andare per questo oggi sono felice. Non rimpiangerò mai il mio passato ma e più importante il presente e il futuro che mi sto costruendo. Ho scelto di vivermi tutto piuttosto che niente come sempre da 26 anni”.

Lei non lo ama più, Raul se n’è fatto una ragione. Chi vedeva in loro i “nuovi” Mirko e Perla si sbagliava di grosso.