Neato Robotics 945-0339, Pet Kit (1 Spiral Combo Side Brush, 1 Combing Tool, 2 Ultra Performance Filters), Plastic, Nero

Il meglio per le famiglie con animali domestici e sensibilità allergiche il kit di ricambi neato botvac series mantiene il vostro robot neato al massimo delle prestazioni. Il set include una spazzola a spirale combinata, la quale offre un risucchio superiore di peli di animali domestici. Inoltre, 1 spazzola laterale permette al robot di pulire vicino alle pareti e in profondità negli angoli. L’attrezzo di pulizia consente di mantenere puliti la spazzola e i filtri. Inclusi 2 filtri ultra performance per intrappolare fino al 99,5% di polvere e allergeni. Compatibile solo con neato botvac connected e neato botvac serie d.

Date nuova vita al vostro robot neato con una nuova spazzola a spirale combinata, 1 spazzola laterale, 2 filtri ultra performance e uno attrezzo di pulizia

Compatibile solo con neato botvac connected e neato botvac serie d

Ottimo per raccogliere i peli di animali domestici

Utilizzate sempre accessori originali neato. L’utilizzo di accessori non autorizzati può danneggiare il vostro robot e annullare la

1 spazzola a spirale combinata neato, 1 spazzola laterale, 1 pettine, 2 filtri ultra performance per aspirapolveri robot neato botvac connected e neato botvac d series