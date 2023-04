NBCUniversal, il CEO si dimette per relazione inappropriata

Comcast ha annunciato l’improvviso allontanamento del CEO di NBCUniversal Jeff Shell. Veterano da lungo tempo della compagnia, Shell ha ammesso: “Ho avuto una relazione inappropriata con una donna nella compagnia, cosa della quale mi rammarico profondamente”. La sua uscita dall’azienda di telecomunicazione è immediata. Shell era CEO dal 2020 e aveva guidato il team che ha lanciato il servizio in streaming di NBCUniversal quell’anno, Peacock. Dopo un’investigazione condotta da un organo esterno alla compagnia, l’azienda ha preso una decisione che dice essere “reciproca”. Si tratta di un momento delicato per l’azienda, con Peacock che non decolla nella guerra tra i servizi di streaming, ormai affollata di attori potentissimi. Peacock al momento ha poco più di 20 milioni di abbonati paganti, meno di un decimo rispetto a Netflix ma anche meno dei concorrenti nati nello stesso periodo, come i 73 milioni di HBO Max e i 116 milioni di Disney+. Comcast dichiarerà i suoi risultati fiscali mercoledì prossimo.