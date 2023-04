EA Sports PGA Tour, la recensione

EA torna sul green dopo otto anni di pausa. Se Tiger Woods è passato alla concorrenza di 2K Games, quest’anno i titoli di golf sono due, e questo segna appunto il ritorno di EA Sports al genere. Gli sviluppatori di EA Tiburon hanno deciso di affiancare il nuovo realismo grafico permesso dalle macchine di nuova generazione a un sistema di controllo più semplice e intuitivo che mai: lo stick sinistro serve per regolare lo swing, la croce direzionale per scegliere dove mandare la pallina, e stick destro per l’effetto. Il risultato è godibile per i neofiti, ma lascia gli esperti con un mezzo che a tratti si rivela impreciso, vista la calibrazione non perfetta e gli indicatori a schermo non troppo precisi. Sarebbe stata gradita la presenza di un tutorial per padroneggiare meglio il sistema di controllo, anziché una serie piuttosto lunga di partite nella Coaching Academy. Tuttavia, PGA Tour offre la possibilità di modificare lo stile di gioco tra opzioni più arcade e altre più simulative, per un totale di quattro, permettendo anche ai meno avvezzi alla precisione di godere del gameplay.

Le licenze ufficiali di PGA Tour di EA Sports includono i Major ufficiali, con percorsi che verranno aggiornati nel corso dell’anno e che sono fedeli alle controparti reali in modo impressionante, complice anche la potenza delle console di nuova generazione (il titolo non è disponibile per PS4 e Xbox One). Il motore grafico Frostbite muove un lavoro che punta al fotorealismo, nonostante qualche problema di pop-up e alcune sbavature che però sono già in fase di correzione grazie agli update. Update che nel corso dei prossimi mesi porteranno nuove piste e altri golfisti oltre ai 22 tra uomini e donne presenti all’inizio, presi da entrambe le leghe golfistiche principali (PGA e LPGA). Sarà nei prossimi mesi che potremo valutare la completezza di un gioco che esce con qualche sbavatura, ma rimette EA Sports in carreggiata e regala agli amanti del golf un titolo che non possono perdere.

Formato: PS5 (versione testata), Xbox Series X|S, PC Editore: Electronic Arts Sviluppatore: EA Tiburon Voto: 7/10