Google sta sviluppando un pulsante molto strano per Android: sì, l’emoji è quella

Mentre gli appassionati del mondo della tecnologia discutono sul gran casino di Rabbit R1 e della questione app Android, il sistema operativo del robottino verde torna al centro dell’attenzione per via di un’altra novità inaspettata. Questa volta si fa riferimento allo sviluppo di un tasto molto strano.

Sono portali come 9to5Google e The Verge a riportare, a fine aprile 2024, che la società di Mountain View è al lavoro per aggiornare l’applicazione Telefono ufficiale di Android in modo che l’utente possa utilizzare effetti sonori associati a emoji direttamente dal dialer. Per il momento la novità è stata scovata in una versione beta dell’app, ma presto potrebbe arrivare per tutti gli utenti Android.

I principali effetti sonori sono relativi ad applausi, festività, tamburi e pianti, ma ad attirare particolarmente l’attenzione c’è il pulsante dell’emoji poop che emette un suono fart. Ci perdonerete per l’utilizzo dei “più eleganti” termini inglesi, ma sì: si tratta proprio dell’emoji utilizzata da Elon Musk per l’ufficio stampa di Twitter/X.

Non è chiaro per quale motivo, durante una chiamata, qualcuno potrebbe sentire l’esigenza di riprodurre un suono di questo tipo, ma siamo sicuri che, nel caso in cui Google estendesse la funzione a tutti, l’adolescente che si nasconde in più di qualcuno sarebbe tentato a provarla. Quel che sembra chiaro, insomma, è che qualcuno in quel di Mountain View abbia tutta l’intenzione di conservare il suo senso dell’umorismo. La funzione supererà realmente la fase beta? Staremo a vedere.