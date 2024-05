la risposta alle accuse di aver “mascherato” un’app Android

Sono passati diversi giorni dai primi pareri su Rabbit R1, il dispositivo IA che ha stregato l’edizione 2024 del CES di Las Vegas e che si sta rivelando quantomeno più interessante di Humane Ai Pin. Tuttavia, il lancio è stato accompagnato anche da una polemica relativa al fatto che dietro al dispositivo ci sarebbe una “semplice app Android”.

Facciamo un passo indietro: negli ultimi giorni Rabbit R1 è arrivato nelle mani dei primi utenti esteri, dando modo al pubblico di mettere alla prova le funzioni di intelligenza artificiale che finora si erano viste solamente nei test ufficiali.

Nei primi giorni, al netto delle limitate funzionalità disponibili, tutto sembrava essere “filato liscio”, ma il 30 aprile 2024 il noto portale estero Android Authority ha pubblicato un articolo in cui accusa rabbit inc. di aver utilizzato Android “dietro le quinte” per il suo dispositivo IA. In parole povere, il team di Android Authority afferma di essere riuscito a ricavare, sotto forma di file APK, un’applicazione Android che si occuperebbe di gestire l’intera interfaccia di Rabbit R1.

In calce alla notizia trovare il video pubblicato per l’occasione (la fonte afferma di essere riuscita a installare il launcher su un Google Pixel 6a, configurando quest’ultimo smartphone come se fosse un Rabbit R1). Il team di Android Authority afferma di essere riuscito a effettuare correttamente domande all’assistente IA in questo modo, pur riscontrando una schermata “tagliata” per via della differenza di diagonale tra lo smartphone coinvolto e Rabbit R1. La fonte indica, però, di non essere riuscita a testare altre funzionalità associate al dispositivo, quali Spotify, Vision e così via.

Sono le conclusioni dell’articolo di Android Authority, che citiamo testualmente, a non passare inosservate: “il fatto che questa applicazione funzioni sul mio smartphone è divertente ed è una testimonianza del fatto che, in sostanza, molti di questi prodotti hardware di nicchia funzionano su una versione modificata di AOSP“, scrive l’autore Mishaal Rahman, lanciando una stoccata importante a rabbit inc.

Un gran casino, insomma, a cui è immancabilmente seguita la risposta da parte dell’azienda interessata. In una nota inviata proprio ad Android Authority, a firma Jesse Lyu, CEO e fondatore di rabbit inc., si esclude categoricamente che l’interfaccia di Rabbit R1 sia un’applicazione.

“Rabbit R1 non è un’app Android. Siamo consapevoli dell’esistenza di alcuni emulatori non ufficiali di app/siti Web per Rabbit OS. Comprendiamo la passione messa dalle persone nel voler provare subito la nostra IA e LAM invece di aspettare che arrivi il loro Rabbit R1. Detto questo, per chiarire ogni malinteso e mettere le cose in chiaro, Rabbit OS e LAM funzionano sul cloud con AOSP molto personalizzato e modifiche firmware, quindi un APK bootleg locale senza il sistema operativo appropriato e gli endpoint cloud non sarà in grado di funzionare.

Rabbit OS è personalizzato per R1 e non supportiamo client di terze parti. L’utilizzo di un APK o di un client Web bootleg comporta rischi significativi; è noto che i malintenzionati pubblichino app di questo tipo per rubare i dati. Per questo motivo, consigliamo agli utenti di evitare queste app Rabbit OS non ufficiali“. Insomma, la risposta non si è fatta attendere, ma Android Authority afferma comunque di voler tornare ad approfondire l’argomento con un ulteriore futuro articolo.

Per il resto, se non avete seguito l’annuncio, potete trovare maggiori dettagli generali sul progetto nel nostro approfondimento su Rabbit R1.