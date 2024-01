Myrta Merlino risponde a Fedez: “Le tue parole tradiscono insofferenza”

Myrta Merlino ha deciso di rispondere pubblicamente a Fedez che ieri pomeriggio, indispettito dall’inviato di Pomeriggio Cinque appostato sotto casa sua, ha messo online una serie di storie polemiche contro la conduttrice al suon di “Barbara d’Urso lo avrebbe fatto meglio“.

La conduttrice ha risposto al rapper già ieri pomeriggio:

“Con tutto il rispetto che posso avere per Fedez, ma quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene. Purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E quindi oggi sì, è una notizia che Chiara Ferragni è stata indagata per truffa aggravata. Una grande notizia perché in questo paese Chiara Ferragni è una potenza, dal punto di vista delle opinioni e dal punto di vista del budget perché parliamo di un impero da 40 milioni di euro”.

E oggi ha così rincarato:

“Fedez ieri ha pubblicato una storia dai toni accusatori nei nostri confronti. Parole che tradiscono una certa insofferenza e lo capisco dal punto di vista umano, non è per loro un periodo facile. Ma dobbiamo ripartire dai fatti e quali sono? Che Chiara Ferragni è un’imprenditrice nota che è stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne. Io mi auguro che Chiara possa dimostrare la sua estraneità dei fatti. Ma dal punto di vista sociale, economico e giudiziario sono questioni di non poca importanza. Se lui o Chiara volessero parlare con noi sono i benvenuti. Il mio inviato è lì sotto casa vostra per cercare di intercettare voi per farvi delle domande”.