Barbara d’Urso fra Rai e Discovery, Novella ne è sicuro: “Notizia certa”

Barbara d’Urso, archiviato l’impegno decennale in quel di Mediaset, è ora libera di valutare altre offerte che, secondo quanto scritto da Novella 2000, arriverebbero sia da Rai che da Discovery.

“Al momento di andare in stampa potrebbero arrivare ulteriori precisazioni. Per ora lei tace nella maniera più assoluta, bocca non cucita: saldata. […] Più che silenzioso anche il suo mega agente Lucio Presta, che dalla sua sede di Corso Italia a Roma non fa trapelare nulla, ma a Novella 2000 la notizia è arrivata, ed è certa: Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti”.