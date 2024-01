Ilary: Selvaggia dice la sua sull’uscita del libro, Belen si paragona a lei

Fra tre settimane uscirà il libro di Ilary Blasi in cui ha promesso di raccontare la sua verità (in merito al divorzio da Francesco Totti) con tanto di finale a sorpresa che potrebbe essere una novità rispetto a quanto già abbiamo visto su Netflix e sentito da Silvia Toffanin.

Un’operazione puramente commerciale che non sembrerebbe essere troppo piaciuta a Selvaggia Lucarelli che l’ha paragonata a quella fatta da Lady D negli anni ’90 contro la Royal Family. “Comincia a sembrare un’operazione alla Lady D, molto anni ’90“, ha scritto su Instagram. Ma dato che, come ci ha insegnato Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran Las Mujeres Facturan, chi siamo noi per giudicare?

Ilary, il commento di Belen che si paragona a lei

A dire la sua su Ilary Blasi è stata anche Belen Rodriguez, via Chi, che si è paragonata a lei.

“La nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo”.

Fra le cose in comune fra Ilary e Belen c’è un nuovo amore.

“Sì, ma non voglio dirlo perché porta male dire che sono felice. Sicuramente Elio è un uomo che va oltre le apparenze. Ma dico che sono ancora in mezzo alla tempesta, potrei dire che sono fuori, ma ci sto lavorando, sto facendo le cose che devo fare e sono accompagnata da persone che mi vogliono bene, sto combattendo”.