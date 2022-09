Il fratello di Manuel Vallicella smentisce l’amico: “Vi dico io la verità”

Ad annunciare la scomparsa di Manuel Vallicella è stato l’amico Enrico Ciriaci che ha pubblicato una loro foto su Instagram e Facebook scrivendo ‘Ciao amico mio Rip. Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo’. L’uomo ha poi rilasciato un’intervista a Fan Page nella quale ha svelato i presunti motivi per cui l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe tolto la vita. Enrico tra le tante cose ha dichiarato che Vallicella non avrebbe avuto un buon rapporto con il fratello.

“Era legato alla madre e davvero tanto. So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli. Manuel ha avuto una vita travagliata. Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social. Da quando è scomparsa sua madre era cambiato. Tutti vedevamo che era diverso. Non è più tornato il Manuel di prima, nemmeno quando stava con noi amici”.

Vallicella, parla il fratello di Manuel: “Non ascoltate quello che dicono gli estranei”.

Poco fa è intervenuto su Instagram Cristian Vallicella ed ha smentito le parole di Enrico. Cristian ha dichiarato che Manuel ha sempre avuto un bel rapporto con lei e sua sorella: “Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono cavolate proprio per rispetto, almeno. Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!”