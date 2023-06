Mr. Rain canta Per sempre ci sarò, brano portante della colonna sonora di Elemental, il nuovo film Disney-Pixar.

Il magico mondo della Disney e quello della musica italiani continuano a essere sempre molto legati. Dopo il debutto di Mahmood come doppiatore nel live action La sirenetta, arriva una nuova avventura musicale-animata anche per un altro grande protagonista di Sanremo, Mr. Rain. Il cantante di Supereroi è stato infatti chiamato a interpretare Per sempre ci sarò, brano portante del nuovo film Disney-Pixar, Elemental.

Mr. Rain: una canzone per Elemental

In arrivo il prossimo 21 giugno in Italia, Elemental è il nuovo attesissimo film Disney-Pixar, impreziosito da un brano cantato, nella versione italiana, proprio dal cantautore e rapper di Desenzano. Per sempre ci sarò nella versione originale si intitola Steal the Show ed è stato interpretato da Lauv, celebre cantautore e produttore.

Mr. Rain

L’intera colonna sonora, compresa la canzone in questione, è stata composta dal compositore Thomas Newman, già conosciuto dai fan della Disney per le musiche di film come Alla ricerca di Nemo, Wall E e Alla ricerca di Dory. L’uscita dell’intera soundtrack in edizione fisica e digitale è prevista per il 16 giugno.

Di cosa parla Elemental

Diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., Elemental racconta uno straordinario viaggio ad Element City, la città in cui vivono, insieme, gli elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Protagonista della storia è Ember, la ragazza di Fuoco. Dopo aver incontrato Wade, il ragazzo di Acqua, decide di seguirlo per scoprire, alla fine, che non sono poi tanto diversi.

Da segnalare i doppiatori della versione italiana del film: mentre Ember avrà la voce di Valentina Romani, sarà un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo, Stefano De Martino, a dare la voce al protagonista maschile.

Il successo di Mr. Rain

Continua con questa nuova straordinaria avventura il successo di Mr. Rain. Grande protagonista al Festival di Sanremo 2023, dove ha sorpreso tutti con il brano Supereroi, uno dei grandi tormentoni dell’ultima edizione, in questa estate è tra l’altro già protagonista in rotazione radiofonica con il brano La fine del mondo, cantato insieme a Sangiovanni.

Di seguito la clip di Per sempre ci sarò: