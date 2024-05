– Il prezzo del jet fuel è tornato a salire nel mese di aprile, registrando un incremento dello 0.92%, rispetto al mese precedente, attestandosi in media a 857,49 dollari per tonnellata metrica 7.78 dollari in più.

Per il quinto mese consecutivo il prezzo medio mensile resta sotto la quota dei 900 dollari. In un anno, vale a dire nel raffronto con aprile 2023, il prezzo del jet fuel è aumentato di 74,40 dollari, pari al +9,50%.