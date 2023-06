cantante e canzoni a lui dedicate

Silvio Berlusconi e il mondo della musica: dalla carriera come cantante alle tante canzoni a lui dedicate.

Silvio Berlusconi non è stato solo uno dei personaggi più importanti della politica italiana dagli anni Novanta agli anni Duemilaventi. L’ex premier è stato un personaggio fondamentale per la cultura popolare del nostro paese, un imprenditore di rilievo nel mondo dello sport, protagonista nel calcio con il suo grande Milan, ma anche con il Monza negli ultimi anni. E poi un rivoluzionario del mondo della comunicazione e dello spettacolo. Il suo legame con il mondo della musica, ad esempio, è sempre stato profondo. Ricordiamo insieme i suoi inizi da cantante e alcune delle canzoni che gli sono state dedicate nel corso degli anni.

Silvio Berlusconi cantante: una carriera mai dimenticata

Prima di diventare Berlusconi, prima di diventare uno dei grandi leader del centrodestra italiano, il Cavaliere è stato un cantante. La sua passione per la musica si è concretizzata soprattutto in un percorso breve ma intenso, diventato quasi leggendario, come intrattenitore sulle navi da crociera.

Silvio Berlusconi

Una volta entrato nel mondo dell’imprenditoria, e poi della politica, quel percorso Berlusconi lo ha abbandonato. Ma non ha mai dimenticato il suo amore per la musica, e più volte nel corso della sua vita è tornato a far sentire la sua voce, non in maniera professionale, ma per pura passione. Quella stessa passione che lo ha portato, ad esempio, per anni a unire la propria voce con il cantautore napoletano Mariano Apicella, noto per essere stato l’interprete delle canzoni scritte da Berlusconi.

Perché sì, tra le mille e più cose fatte da Silvio, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, c’è anche stato un percorso, non troppo fortunato, ma non trascurabile, da autore di canzoni. In particolare, i suoi brani sono stati raccolti nell’album Meglio ‘na canzone, inciso nel 2003, e poi in L’ultimo amore del 2006.

Di seguito il video di un loro duetto:

Le canzoni dedicate a Berlusconi

Silvio Berlusconi è legato alla musica anche come ispiratore. In tantissimi artisti, in Italia, ma non solo, si sono lasciati ispirare dalle sue ‘imprese’ per comporre canzoni a lui dedicate. In molti casi si tratta di canzoni critiche, prese di posizioni dure contro le sue attività e soprattuto il suo impegno politico. Ma non sono mancate anche canzoni dedicate a Berlusconi di tutt’altro tenore, dei veri inni per un personaggio che, comunque la si pensi, ha segnato profondamente la storia italiana.

Vale la pena ricordare, tra i brani a lui dedicati, La pace può e Silvio Forever di Loriana Lana, Meno male che Silvio c’è di Andrea Vantini, Caro Berlusconi di Cristiano Malgioglio, Il Congresso delle Parti Molli di Elio e le Storie Tese, Era meglio Berlusconi di Povia e poi El Conquistador di Luca Barbarossa, Una storia italiana de La Banda Bassotti, Quando pensi a Berlusconi di Roberto Benigni, Legalize the Premier di Caparezza, El presidente dei Modena City Ramblers e anche Il sosia di Antonello Venditti.