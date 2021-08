Da Waka Waka a Macarena, ecco le cinque migliori canzoni da riprodurre se volete divertirvi con amici e parenti in balli di gruppo.

Quando si è in gruppo e ci si vuole divertire, ci sono delle canzoni che non possono non essere riprodotte, soprattutto se si ha voglia di ballare e di scatenarsi insieme sulle note di popolari hit dedicate ai balli di gruppo. Che si tratti di rap, latino, country, ci sono brani per tutti i gusti. Ecco 5 canzoni da tenere in mente per i vostri prossimi balli con amici e parenti.

Shakira

Shakira – Waka Waka (This Time For Africa)

Waka Waka (This Time For Africa) è l’inno de Mondiali di calcio del 2010, che si tennero in Sud Africa. La canzone vede collaborare la cantante colombiana con la band fusion di Cape Town, Freshlyground. Il brano arrivò alla posizione n. 1 in 15 paesi ed è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi, con oltre 15 milioni di download in tutto il mondo. Il video:

Las Ketchup – Asereje

ll gruppo – composto da Pilar, Lola e Lucia Munoz – 3 sorelle della regione spagnola dell’Andalusia – prese il proprio nome in onore del padre, un chitarrista di flamenco noto come “El Tomate“. Il brano Asereje fu un enorme successo internazionale. Arrivò alla numero 1 in diversi paesi, ma ci volle un po’ di tempo per emergere in America, dove fu suonato per la prima volta sulla stazione radio di ballo di New York City, WKTU. In 24 ore diventò la canzone più richiesta della stazione. Il testo è basato su frammenti della canzone del 1979 degli The Sugar Hill Gang, intitolata Rapper’s Delight. La canzone parla di uno zingaro di nome Diego che è molto preoccupato per come è vestito e che ama “Rapper’s Delight”. Dal momento che Diego non capisce i testi in inglese, crea i suoi rap, che si traducono in parole incomprensibili. Il video:

Los del Rio – Macarena

Nel 1996, il mondo intero fu travolto dalla follia di Macarena. La canzone, composta dal duo sivigliano degli Los del Río – composto da Antonio Romero e Rafael Ruiz – aveva già scalato le classifiche in Spagna nel 1993. Il remix dance dei Bayside Boys, che incorporava voci femminili in inglese, restò in cima alla Billboard Hot 100 per 14 settimane quell’estate, rimanendovi per 66 settimane. Il video:

Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego

I cantautori brasiliani Sharon Acioly e Antônio Dyggs scrissero questa canzone nel 2008: fu registrata per la prima volta da Os Meninos de Seu Zeh, prima di essere interpretata da vari gruppi regionali brasiliani. Rendendosi conto che aveva il potenziale per diventare un successo nazionale in Brasile, Dyggs offrì la melodia al cantautore brasiliano Michel Teló. La fiducia del cantautore nella sua melodia si è rivelata corretta, poiché non solo la versione di Teló ha scalato le classifiche nazionali nel 2011, ma è arrivata anche alla posizione numero 1 in molti altri paesi, tra cui Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Il video:

DJ Bobo – Chihuahua

Sebbene ci siano molte canzoni sui Chihuahua, la canzone che tutti conoscono e amano è quella del 2002, Chihuahua dello svizzero DJ Bobo: carina, accattivante, molto divertente da cantare e ballare. Da allora questa canzone è diventata la canzone distintiva di DJ Bobo e dei Chihuahua: fu inclusa nella colonna sonora del film di successo Beverly Hills Chihuahua. Fu anche registrata in diverse lingue per l’uscita del film in diversi paesi.

La canzone è basata sul singolo di successo Chihuahua di Louis Oliveira e dei suoi Bandodalua Boys. DJ Bobo la pubblicò alla fine del 2002, come singolo dal suo album Visions. Chihuahua è stato il suo singolo di maggior successo, essendo diventato una hit da top 10 in 6 paesi, ottenendo la posizione numero 1 in Francia e Svizzera per di 10 settimane. In Francia, dove ha venduto oltre un milione di copie, è diventato il singolo dell’anno nel 2003, oltre a diventare anche il 77esimo singolo più venduto di tutti i tempi.

Il video: