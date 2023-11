Mr Marra dice la sua dopo il post che Luis Sal ha fatto su Muschio Selvaggio

Anche Mr Marra alla fine ha detto la sua in merito al recente post che Luis Sal ha fatto sulla pagina Instagram di Muschio Selvaggio, il podcast creato insieme a Fedez.

Luis Sal sui rapporti con Fedez: “Nessun accordo, ma una causa” https://t.co/AIYj6rbsVZ — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 15, 2023

Come sappiamo Fedez e Luis Sal hanno litigato proprio in merito alla gestione di Muschio Selvaggio e i rapporti fra i due sembrerebbero essere irrecuperabili. Per questo motivo quando ieri il settimanale Chi ha parlato di “accordo preso” fra i due, lo youtuber ha rotto il silenzio smentendo. E non lo ha fatto sul suo profilo, ma su quello del podcast. Un po’ come il celebre video ‘dillo alla mamma dillo all’avvocato‘.

“Ciao muschietti selvaggi” – ha scritto su IG – “Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“.

Teoria confermata in un secondo momento dallo stesso Fedez.

Mr Marra, la risposta alla diatriba Fedez e Luis Sal

A dire la sua è stato anche Mr Marra, nuova voce di Muschio Selvaggio al posto di Luis Sal, che sul proprio profilo Instagram ha scritto:

“Ragazzi per favore, mi avete intasato i DM inoltrandomi il post di Muschio, ovviamente non lo fate in malafede ma siete tantissimi. L’ho visto, grazie. Come ho fatto dal primo giorno di questo “incarico” non metto bocca su questioni a me antecedenti. La mia unica risposta la voi (non a Luis al quale non devo dire nulla) è: abbiamo registrato un’altra bellissima puntata oggi con una coppia di ospiti galattici e siamo fieri di quello che stiamo facendo. Pazienza se parte dei commenti tornerà a parlare di vicende extra-contenuto tanto ormai ci sono abituato, stiamo lavorando tutti al 100% nel nostro minuto

organico e continueremo a farlo. Il mio lavoro consiste nell’offrirvi un prodotto e cerco di farlo al meglio, stop 🙂”.

Come finirà questa storia?