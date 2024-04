WuYan, 1 spazzola a rullo principale + 2 spazzole laterali kit di ricambio per aspirapolvere robot Ilife v7s v7s Pro Robot

14,99 €

* Rimuove efficacemente sporco, polvere e spazzatura da angoli e lati, in particolare capelli e peli di animali domestici.

* Non danneggia pavimenti e mobili e garantisce un funzionamento silenzioso.

* Durevole e facile da installare, rende la spazzola più lunga.

*Come parte della normale manutenzione, può essere facilmente rimosso e sostituito.

*Si consiglia di sostituire i pezzi di ricambio ogni 2 o 3 mesi a seconda della frequenza di utilizzo per mantenere la macchina in funzione al meglio le prestazioni.

✔ Squisito e delicato, altamente abbinato con l’attrezzatura.

✔ Quando la spazzatrice è in funzione, la spazzola si regola e ruota, spazzerà la polvere nel contenitore della polvere.

✔ Rullo anti-avvolgimento di nuova concezione per evitare che i capelli si aggrovigliano, rendendo più facile lo smontaggio e il montaggio.

✔ 1 spazzola principale + 2 spazzole laterali ricambio per aspirapolvere Chuw ilife V7s pro robot

✔ Mantenere il vostro robot operativo al massimo delle prestazioni! La spazzola laterale raggiunge i bordi per rimuovere più sporco, polvere e detriti.