Rivelazioni di Perla sul Grande Fratello: “Ecco il ragazzo bello che mi piace”

Dopo aver passato qualche giorno in hotel per la quarantena dovuta al covid, stasera quasi certamente Perla Vatiero farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island sul settimanale Chi ha già messo in chiaro quello che pensa di alcuni concorrenti con i quali dovrà convivere nelle prossime settimane. Perla ha fatto delle rivelazioni e ha detto che l’unico ragazzo che potrebbe interessarle è Vittorio Menozzi, mentre crede che potrebbe scontrarsi con Massimiliano Varrese. Complimenti poi per Beatrice Luzzi e anche per l’antagonista dell’attrice di Vivere, Anita Olivieri.

Le rivelazioni di Perla Vatiero: “L’unico carino della casa è Vittorio”.

“Entrerò nella Casa prossimamente e non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata. Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza. Chi mi piace tra i concorrenti? L’unico molto carino tra i maschi nella Casa è Vittorio, è proprio un bel ragazzo, mi piace la sua timidezza, ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a se stesso e questo lo fa soffrire. Mi piace Anita, è molto schietta, Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica. Potrei invece scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico”.

Perla ha anche detto di non aver smesso di amare del tutto Mirko Brunetti e che se non ci fosse stata Greta, lei e il suo ex fidanzato sarebbero usciti insieme da Temptation Island. Intanto Greta Rossetti intervistata a Casa Chi si è detta prontissima a diventare concorrente: “Certo che accetterei di partecioare, sarebbe una nuova esperienza. IO poi non mi tiro mai indietro e sarebbe interessate stare con Mirko anche in un contesto di quel genere“.