Igor Zeetti dopo Perla Vatiero ha una nuova fidanzata

Igor Zeetti è il tentatore che a Temptation Island ha fatto perdere la testa a Perla Vatiero, ma fra i due è finita poco dopo. Come dichiarato dalla ragazza fra le pagine del settimanale Chi, infatti, fra loro c’era solo una forte attrazione fisica. “Non ho mai provato amore per un altro, al massimo attrazione fisica“.

La storia fra Igor e Perla è durata poco meno di un’estate.

“I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti” – le parole di Igor Zeetti a inizio ottobre – “Ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili”, ha spiegato l’ex tentatore. “Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità”.