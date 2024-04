Gli occhi di Malgioglio, che problema aveva e come mai ha tolto gli occhiali

Per anni non abbiamo visto lo sguardo di Cristiano Malgioglio, costantemente celato dietro a coloratissimi occhiali da sole, ma adesso le cose sono cambiate. Nelle ultime puntate di Amici di Maria, Malgy ha mostrato gli occhi, togliendo gli occhiali da sole o usando alcuni modelli senza lenti. Ma cosa è cambiato? Il celebre cantautore oggi da Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato il mistero.

“Sono contentissimo di stare qui, ma ho una sorpresa grande per te oggi. Non ti farò l’intervista con questi occhiali. Per la prima volta dopo venti anni li tolgo e mi mostro e finalmente posso fare un’intervista completa senza questi. Questi sono proprio i miei occhi. Sono rinfrescati e rilassati. Molti penseranno che ho fatto la blefaro, no, non è così, io portavo quelle lenti scure perché avevo problemi con le luci e finalmente dopo tanto tempo l’ho risolto e adesso tutto è passato. Adesso sono senza occhiali, ci vedo da dio, ti vedo bellissima, posso vedere le luci e sono felicissimo e ti vedo da qui. Per fortuna ho cambiato le cose”.

“Come mi trovo ad Amici? Qui è famiglia, Maria è famiglia e io sono felicissimo di stare qui. Hanno anche festeggiato il mio compleanno è sono stati molto carini. Anche se non amo il tempo che passa, tengo nascosto anche il mio passaporto per non ricordarmi la mia data di nascita. Nemmeno da ragazzo festeggiavo, non ho mai amato le ricorrenze, perché poi è un giorno come un altro. Poi andando avanti con l’età pensi che dovrai abbandonare il tuo lavoro. Quando troverò un altro Cristiano io abbandonerò. Per il momento sto lavorando a due brani per l’estate. Una è una dedica d’amore che ho voluto fare a Cristiano Ronaldo. Ho voluto fare questa dedica perché mi è venuto in mente di fare una bella cosa per lui, una dedica d’amore viscerale. Lui non lo sa ancora, chissà cosa penserà di tutto questo. Ti ho stupito vero?

Se ho paura di invecchiare? Non ci voglio pensare, non sono più una bambina questo è ovvio. La mattina mi guardo allo specchio, senza trucco, mi piaccio, ma ho solo il terrore di perdere la lucidità. Ecco, mi spaventa non essere più lucido, perché poi il mio spirito è giovane, sono sempre innamorato della vita e dell’amore”.