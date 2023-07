“Miss Italia è per chi è nata donna” e un ragazzo trans si iscrive al concorso

La risposta più bella a Patrizia Mirigliani che ha categoricamente escluso le ragazza transgender da Miss Italia (notizia che è arrivata anche oltre oceano) gliel’ha data Federico Barbarossa, un ragazzo transgender. Lo ha fatto iscrivendosi al concorso essendo lui nato “biologicamente” femmina, come richiesto dalla patron.

Miss Italy has banned transgender competitors, with its patron stating that contestants “must be a woman from birth.” pic.twitter.com/eT6gWjxYRe — Pop Base (@PopBase) July 21, 2023

“Quando ho sentito parlare dell’assurdo regolamento mi è venuto spontaneo iscrivermi al concorso. Sono stato assegnato al genere femminile alla nascita, ma mi sono sempre sentito un ragazzo. Auspico che il gesto susciti il clamore mediatico che serve per rimettere al centro questi temi. E che tante apre persone ‘donne alla nascita’ si iscrivano in massa al concorso per prendersi beffa di queste posizioni fuori dal tempo al di sopra della legge italiana”.

Federico Barbarossa per iscriversi ha dovuto usare il suo deadname ma la richiesta è andata a buon fine. Chissà cosa penseranno gli organizzatori di Miss Italia quando si vedranno arrivare un ragazzo alle selezioni. Il loro cervello andrà in error 404 sicuro.

Miss Italia, cosa aveva detto Patrizia Mirigliani