La scelta di arruolare Cesara Buonamici come unica opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere e pure Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua.

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata” – ha scritto su Twitter Selvaggia Lucarelli – “Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

Cosa ci fa una giornalista del Tg5 a commentare le gesta della Gegia di turno che litiga con la Cipriani di turno? L’intento è quello di alzare l’asticella del prodotto e annullare il trash. Ma sarà una scelta azzeccata? Solo il tempo ce lo dirà.

La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 22, 2023

Selvaggia Lucarelli dice la sua su Cesara Buonamici al Grande Fratello

Non è la prima volta che una giornalista viene arruolata da un reality show per ricoprire il ruolo di opinionista. Nel corso delle varie edizioni Rai de L’Isola dei Famosi il ruolo dell’opinionista non era fisso e cambiava di puntata in puntata. Fra loro abbiamo visto alternarsi nomi come Aldo Biscardi, Sandro Mayer, Michele Cucuzza, Alda D’Eusanio e Alessandro Meluzzi. Al Grande Fratello, invece, abbiamo visto in azione lo scrittore e giornalista Cesare Cunaccia.