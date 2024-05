Miley Cyrus ci ha provato con Rose Villain? Parla la cantante

Miley Cyrus e Rose Villain? Ebbene sì. La notizia gira online dalla settimana sanremese, ma mi ci sono imbattuto per puro caso solo oggi, quindi mi scuso in anticipo se già qualcuno ne era a conoscenza, ma per me è stato un vero choc because.

Secondo quanto dichiarato da Rose Villain durante un’intervista web per Webboh, lei e Miley Cyrus avrebbero avuto “un incontro ravvicinato del terzo tipo” in un bagno di un noto locale newyorkese. La domanda le è stata fatta ricordandole la barra cantata in Gotham in cui l’interprete di Sanremo cita l’artista americana. “Euphoria, cliché, Miley vuole farlo in tre“.

“Nella mia canzone Gotham io cito Miley perché l’ho incontrata in una discoteca anni fa. Era il suo periodo di Wrecking Ball, quel suo periodo un po’ mattarello. L’ho incontrata in un bagno a New York nell’1-OAK e c’è stato un incontro ravvicinato del terzo tipo, ma non si può dire altro”.

Miley Cyrus e Rose Villain lo hanno fatto davvero a tre in un bagno di un locale?

Questo è il singolo citato:

Miley Cyrus citata da Rose Villain in “Gotham”, il pezzo in questione

Benz a fari spenti in una strada buia

Confondo quel semaforo con la pattuglia, ma fingo disinvoltura

Upper East Side, b1tches vanno a downtown

Tre Martini, un Oxy, dicono che sia la cura

Euphoria cliché, Miley vuole farlo in tre

‘Sti carati fanno luce come Times Square

Young Bruce Wayne in the making

Con stilettos alti come grattacieli.