la ricetta del piatto unico ricco e gustoso

L’insalata di pollo brasiliana, in portoghese salpicão de frango, è una specialità tipica del Brasile. Si tratta di un’insalatona mista a base di petto di pollo, generalmente lesso o grigliato, piselli, olive, mais, mela verde e carote, il tutto condito con un’avvolgente salsina al formaggio spalmabile e arricchito da patatine fritte. Accompagnata da qualche fettina di pane, è perfetta da proporre come piatto unico in qualunque occasione: dal pranzo in terrazza al pasto in ufficio, fino al picnic al parco.

Per portarla in tavola, basterà raccogliere in una ciotola i piselli già cotti, le carote a rondelle, una mela ridotta a listerelle, le olive verdi snocciolate e il mais in scatola. Si aggiunge poi il petto di pollo, precedentemente bollito e sfilacciato, e si distribuisce la crema a base di formaggio, senape, prezzemolo fresco sminuzzato, succo di lime, sale e pepe. Non rimarrà che amalgamare per bene il tutto, guarnire con le patatine, tagliate sottili e fritte in olio di semi bollente, e il gioco è fatto.

Il risultato è una portata ricca e sostanziosa, ideale da servire in coppette monoporzioni in occasione di un aperitivo casalingo con gli amici, insieme a un bicchiere di birra ghiacciata e una porzione di nachos super croccanti. Per una resa ottimale, utilizza una varietà di mela dalla polpa croccante e il gusto lievemente acidulo, per una piacevole nota agrodolce: andrà benissimo la Granny Smith, ma anche la Pink Lady, lievemente più dolce e succosa, o la Golden Delicious; in alternativa, puoi sostituirle con un pugno di uvetta, messa in ammollo e ben strizzata.

La ricetta si rivela essere anche un’eccellente idea antispreco: puoi, infatti,”riciclare” la carne avanzata da un arrosto già cotto, e adoperare anche tacchino o lonza di maiale; in alternativa, puoi optare per delle fettine di petto di pollo battute e cotte alla piastra. Il brodo ottenuto dalla cottura, inoltre, può essere gustato per una cena leggera o impiegato per confezionare un’ottima minestra.

Scopri come preparare l’insalata di pollo brasiliana seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le coxinha, la feijoada e il churrasco.

Come preparare l’insalata di pollo brasiliana





Lessa il petto di pollo in acqua bollente e leggermente salata per 25 minuti, poi scolalo e fallo raffreddare completamente su un piatto .





Taglia le patate a fettine sottili con una mandolina, poi ricava tante listerelle e mettile in ammollo in acqua fredda e aceto di mele per 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, sciacquale e asciugale per bene.





Friggi le patate fino a doratura in olio di semi di girasole ben caldo, quindi scolale su un foglio di carta assorbente da cucina .





Raccogli in una ciotola il formaggio, la senape, il prezzemolo fresco tritato, il succo di lime, l’olio, il sale e il pepe .





Amalgama gli ingredienti con un cucchiaio fino a ottenere una salsa cremosa e vellutata .





Riunisci in una terrina i piselli, il mais, le carote tagliate a rondelle, la mela verde ridotta a listerelle e le olive verdi snocciolate .





Sfilaccia il petto di pollo ormai freddo, quindi uniscilo al resto degli ingredienti .





Condisci con la salsa preparata in precedenza .





Amalgama per bene l’insalatona , trasferiscila in un piatto da portata e guarniscila con le patate fritte in precedenza.





L’insalata di pollo brasiliana è pronta per essere servita .

Consiglio

Per friggere le patate, noi abbiamo usato l’olio di semi di girasole ma, in alternativa, è possibile usare anche quello di arachide: inodore e con un elevato punto di fumo, ti consentirà di ottenere delle patatine in stick croccanti e leggere. Per una cottura ottimale, la temperatura dell’olio dovrà essere compresa tra 170 °C e 180 °C: tuffa una manciata di patate per volta, così da evitare di abbassarla troppo.

Conservazione

L’insalata di pollo brasiliana si conserva in frigorifero, ben chiusa in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.