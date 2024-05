Maltese in disaccordo con Bruganelli: “Cosa farò fino alla finale de L’Isola”

La vicinanza di Sonia Bruganelli fa bene a Dario Maltese, che puntata dopo puntata de L’Isola dei Famosi, è sempre più sul pezzo e dimostra di aver capito come prendere i suoi spazi per fare interventi interessanti. Ieri alcuni naufraghi hanno parlato dell’esistenza di un gruppo di potere (di cui farebbero parte Samuel, Edoardo e Greta), che tirerebbe le fila a Cayo Cochinos, escludendo chi è scomodo. Questa teoria però non ha convinto Sonia.

“Valentina, più che gruppo contro, mi sembra che tu abbia una necessità continua di conferme. Oggettivamente un pochino questa cosa mi fa strano. Tu eri arrivata come possibile leader e un po’ patisci questo ruolo che presumevi fosse diverso per te. Tu chiede conferme, ma se quelle opinioni non sono come quelle che speri, inizi un circolo di permalosità e di volontà di allontanarti.

Maltese invece ha appoggiato subito Valentina Vezzali: “Ma dai, ma la stanno massacrando. Voglio dire che Valentina la stanno massacrando e questo ormai è un gioco in cui tutto è molto chiaro. C’è un gruppo ben definito che sceglie la sua vittima, con questo atteggiamento passivo aggressivo la isola e poi gradualmente la porta all’espulsione. In questo momento la vittima è Valentina. Poi indubbiamente lei sta attraversando un momento difficile, come capiterà anche agli altri. Però volevo dire agli altri naufraghi: svegliatevi! Perché i prossimi potreste essere proprio voi“.

Maltese contro “il gruppo”: “Da qui alla finale farò di tutto per sgretolarlo”.

La Bruganelli dopo le lamentele di Alvina è tornata a commentare il presunto gruppo di burattinai: “Ma quale gruppo? Lì sono tredici in totale. Se questo gruppo è fatto da quattro o cinque, perché gli altri non fanno un altro gruppo? Perché mi sembra che il vostro adesso sia un alibi, quello di tirare in ballo questo gruppo. Quando le cose non vanno bene dite ‘adesso mi fanno fuori’. Quindi non è colpa di questo fantomatico gruppo“.

E anche in questo caso Dario si è detto in disaccordo con la collega: “No, il gruppo c’è indubbiamente e si vede benissimo. Anzi, io Vlady te lo dico ufficialmente: io da qui alla finale ogni settimana mi impegnerò quanto più possibile per sgretolare questo gruppo di potere. il gruppo c’è eccome. Poi gli altri sbagliano a non compattarsi, ma fanno bene ad avere paura“.

L’intervento di Dario non sarà necessario, Greta infatti è al televoto e rischia di uscire visto i risultati dei sondaggi.