Carlucci invita un noto conduttore a Ballando con le Stelle: “Ora verrai”

In queste settimane Milly Carlucci è impegnatissima con il suo nuovo show, L’Acchiappatalenti, ma appena po’ si occupa anche della formazione del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice era quasi riuscita a far firmare Belen Rodriguez, che però alla fine ha fatto marcia indietro e ha deciso di non partecipare al popolare programma di Rai Uno. L’astuta Milly però non si è data per vinta e ieri ha teso “un’imboscata” ad un suo collega e gli ha fatto un invito in diretta!

La Carlucci invita Massimo Bernardini a Ballando con le Stelle: “Adesso devi venire”.

Ieri pomeriggio Milly è stata ospite a Tv Talk e prima di parlare del suo nuovo format, si è rivolta direttamente al conduttore del programma di Rai Tre. La Carlucci ha saputo che Bernardini lascerà Tv Talk dopo questa edizione e quindi gli ha chiesto di scendere in pista a ottobre a Ballando con le Stelle.

“Devo parlare prima io, aspetta. Ascolta Massimo, tu mi hai rimbalzato di anno in anno e lo facevi con la scusa che eri occupato qui. Sì, mi dicevi che avevi l’impegno con questo programma bellissimo da dover preparare. Siccome adesso mi è arrivata una voce secondo la quale stai chiudendo questa esperienza. Come farai ora a dirmi di no se ti chiedo di essere uno dei prossimi ballerini di Ballando con le Stelle, oppure un talento del mio nuovo Acchiappatalenti. Ce l’abbiamo fatta, ha ceduto! Devi scappare su un atollo per non venire”.

Il conduttore ha cercato di svicolare e spiegare che il ballo non fa per lui, ma la presentatrice non ha mollato l’osso: “Io ti aspetto, non fuggire, ti vogliono vedere tutti, fidati, non puoi scappare”. Indipendentemente dal no di Belen e da Massimo Bernardini, certamente Milly metterà insieme un cast stellare, così com’è stato nelle precedenti edizioni, nessuno come lei riesce a convincere veri vip a mettersi in gioco.