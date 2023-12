Melissa Bianchini in lacrime a Drag Race: “A mio padre ho detto di avere paura”

Il clima famigliare che si è creato nella werkroom di Drag Race Italia ha spinto (nuovamente) Melissa Bianchini ad aprirsi con le altre ragazze e a raccontare cose private della sua vita.

“Prima di entrare qua ho detto a mio padre ‘ho paura di dire qualcosa che poche persone conoscono’, lui mi ha risposto che devo solo essere me stessa”.

Dopo aver confessato di non aver più rapporti con la sua famiglia biologica da quando ha 12 anni e di aver dormito per dei giorni in stazione a Roma, Melissa Bianchini ha parlato della sua infanzia.

“Fino ai miei 12 anni ero un pochettino in carne. Un bel pochettino in carne. E questo mi faceva sentire molto a disagio. Da lì ho deciso di cambiare e ho iniziato con lo sport. Lo sport riesce a togliere lo stress di dosso, ti distrae dalla cattiveria della gente e da quello che ti dicono. Purtroppo in giro c’è tanta gente cattiva”.

Melissa Bianchini: “Ho pensato che se fossi tornata ragazzo avrei avuto meno difficoltà”

“Io so quanto ho sofferto quando ero più piccola, è brutto sentirsi giudicati così. Ho sofferto tantissimo. C’è stato un periodo della mia vita dove ho detto ‘basta, io voglio tornare un’altra volta [fisicamente uomo, ndr] anche contro la mia volontà perché forse sarà più facile, forse la gente mi accetterà di più e forse riuscirò a trovare un lavoro. Avrò il mio futuro in mano’”.

E ancora:

“Appena preso il diploma come parrucchiera ho cercato lavoro dappertutto e ci sono voluti ben due anni prima di riuscire a trovare lavoro. È bruttissimo quando sei così e la gente non ti dà un’opportunità solo perché sei una ragazza trans. È brutto. Non ci siamo mai domandati come mai così tante ragazze trans vanno a prostituirsi? Ma come vivono altrimenti? Hai l’affitto, hai da mangiare, hai da vestirti… Tante cose. Che devi fare? Tante si uccidono per questo perché non sanno cosa fare della loro vita”.

