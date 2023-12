Chi sono i Big di Sanremo 2024? I primi 8 nomi quasi-certi

Chi sono i Big che parteciperanno all’edizione 2024 del Festival di Sanremo?

Anche quest’anno – per la quinta volta consecutiva – a scegliere il cast è stato il direttore artistico Amadeus che nel corso delle sue edizioni ha portato sul palco davvero chiunque. Hit maker, giovanissimi, vecchie glorie, iconici ritorni, attese reunion, nomi inaspettati e debuttanti che hanno sorpreso. Ama, checché ne possano dire i detrattori, non ha mai deluso con i suoi cast.

Entrare nella rosa dei Big di un Festival di Sanremo di Amadeus è cosa molto ambita e secondo Davide Maggio questi otto nomi che vi andrò a fare sarebbero praticamente dentro.

Chi sono i Big di Sanremo 2024?

Fra loro ci sarebbero: Angelina Mango (al suo debutto); Geolier (al suo debutto); Il Volo (un grande ritorno); The Kolors (un altro grande ritorno); Annalisa (anche per lei un ritorno) e Negramaro (un ritorno);

Infine, nella lista dei Big di Amadeus, ci sarebbero anche Marcella Bella e Patty Pravo ma questi due nomi non sono ancora sicuri al 100%.

