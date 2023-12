Alfonso, dura replica a Pupo: “Era ben pagato, sputa dove ha mangiato”

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Pupo ha fatto delle esternazioni davvero poco eleganti sul Grande Fratello Vip e il periodo in cui ha lavorato accanto ad Alfonso Signorini e Wanda Nara. Il cantante ha dichiarato che il reality gli faceva schifo e che non l’ha mai seguito.

“Sì per ben due edizioni sono stato un opinionista del GF Vip. Alla fine c’era il Covid, la pandemia e non avevo molte cose da fare in quel periodo. Però ammetto di non aver mai visto nulla del reality, nemmeno quando ci lavoravo come opinionista e neanche adesso. Avevo chi lo seguiva per me e si trattava di un autore. Mi faceva proprio ca***e e non avevo la forza di seguirlo”.

Alfonso Signorini e la replica alle parole di Pupo.

Alfonso oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha lanciato arco e frecce a Pupo. Il conduttore del Grande Fratello ha commentato ciò che ha detto il cantante nell’intervista a La Repubblica.

“Per me è stata un po’ una doccia fredda, lo dico sinceramente. Io con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Sentirmi dire da lui certe cose mi ha spiazzato. Mi ha proprio freddato. Io credo che lui sia libero di esprimere le proprie opinioni. Il Grande Fratello può piacere come non piacere. Però lì c’è stata la mancanza di gratitudine. Quella non mi è piaciuta. Lui ha detto una cosa non esatta. Dice di aver accettato perché c’era la pandemia e non c’era nulla da fare. Non è vero! La pandemia quando lui ha accettato non era ancora iniziato e le prime puntate le abbiamo fatte in diretta da Cinecittà. E poi io dico, se un programma ti fa schifo, non rinnovi un contratto per la seconda volta. Quindi io credo che, caro Pupo, sputare nel piatto dove hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra affatto elegante”.