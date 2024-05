Meglio scrivere a mano o digitalmente? La risposta è assolutamente chiara

I tempi cambiano, ma siamo sicuri in meglio? Tentiamo di far luce su un acceso dibattito che da anni interessa da vicino il mondo scientifico: è meglio scrivere a mano o digitalmente?

Dopo aver visto la clamorosa decisione presa in Svezia dove si torna ai libri di carta, con il trascorrere del tempo, molte scuole hanno iniziato a dare grande importanza all’essere esperti di tecnologia e meno peso alla capacità di maneggiare una penna. In alcuni casi, i bambini diventano esperti nella dattilografia prima ancora di imparare a scrivere a mano.

Tuttavia, la ricerca sullo sviluppo dei bambini in età prescolare ha dimostrato che i bambini che scrivono a mano, sviluppano una comprensione migliore e più duratura rispetto a quelli che lo fanno digitando. Si ritiene inoltre che l’atto di eseguire i movimenti coinvolti nella scrittura consenta una maggiore memorizzazione di nuove parole.

Anche negli adulti, l’abitudine di prendere appunti con telefoni o laptop è diventata sempre più comune, ma sembra essere meno efficace rispetto a farlo a mano. Ma perché quest’ultimo tipo di scrittura è migliore per l’apprendimento? Per rispondere, è sufficiente pensare alla complessità dell’atto rispetto alla digitazione.

La scrittura richiede più movimento, più abilità, coordinazione e maggiore attenzione visiva. Inoltre, coinvolge diverse parti del cervello per convertire le forme nella nostra testa in qualcosa di visibile sulla pagina di carta.

È straordinariamente difficile anche solo pensarci, per non parlare di spiegarlo, eppure il nostro cervello fa tutto in maniera quasi automatica, ogni volta che passiamo alla scrittura a mano.

Al contrario, nella digitazione non c’è realmente bisogno di tutta questa complessità; basta semplicemente cercare il tasto desiderato, premerlo e quindi verificare che abbia creato la lettera giusta sullo schermo.

Tuttavia, recenti prove suggeriscono che fare eccessivo affidamento su questo, soprattutto per i bambini, è meno efficace per l’apprendimento, mentre per gli adulti la velocità di battitura può permetterci di registrare le informazioni parola per parola, ma ciò non significa che le elaboriamo in modo significativo.

Dopo avervi dato dei consigli per comunicare meglio online, a questo punto la domanda sorge spontanea: dobbiamo necessariamente tornare indietro? La risposta è chiara: NO!

Alcune ricerche infatti, hanno addirittura dimostrato che il semplice utilizzo di un pennino sullo schermo può essere altrettanto utile, poiché è importante il movimento della scrittura, non il mezzo.