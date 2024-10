Elezioni Liguria, processo nel centrosinistra: M5S nel mirino

Il Pd ha ottenuto oltre il 28% nei recenti elettori regionali in Liguria, guadagnando due punti rispetto alle europee, ma ciò non è bastato a sconfiggere il centrodestra. Marco Bucci ha prevalso su Andrea Orlando con un margine molto ridotto, un risultato che complica la creazione di un’alternativa efficace al centrodestra. La fragilità dell’alleanza nazionale è evidente: il Pd sembra operare da solo, con Dario Nardella che sottolinea che “Noi abbiamo fatto la nostra parte” e che il problema riguarda gli alleati.

Il Movimento 5 Stelle ha subito un crollo significativo, passando dal 10% delle europee al 5%, aggravato da conflitti interni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. La decisione di escludere Italia Viva ha ulteriormente ristretto la coalizione, con Renzi che critica chi ha posto veti, sostenendo che la sua esclusione ha contribuito alla sconfitta del centrosinistra. Senza il centro, non si vince, afferma Renzi, richiamando anche la situazione in Basilicata come esempio.

Riccardo Magi, escluso della corsa a causa del veto su Iv, commenta la sconfitta in Liguria, lamentando la mancanza di un metodo e di una visione condivisa nel centrosinistra. Sottolinea che i voti potrebbero esserci, ma è necessario un confronto reale sui temi. La speranza è che questa lezione venga appresa per il futuro.

L’attenzione è ora rivolta a Elly Schlein. Dafter il voto in Liguria, è chiaro che il centrosinistra deve affrontare le responsabilità e costruire un progetto unito per il Paese. Sebbene Schlein abbia mantenuto una linea unitaria, la pressione dei veti su Renzi ha messo a dura prova questa strategia. Nonostante la sconfitta in Liguria, il Pd deve affrontare prossime sfide in Umbria e Emilia Romagna, dove il risultato potrebbe cambiare le dinamiche attuali.

Il sogno di una vittoria definitiva per il centrosinistra si è svanito, ma restano altre occasioni per raddrizzare la situazione. Le scelte prese ora devono essere sagge e strategiche se i progressisti desiderano tornare competitivi rispetto al centrodestra. Negli intenti di Nardella e dei suoi collaboratori, la volontà di unire le forze e affrontare le elezioni future con determinazione è evidente, ma sarà necessaria anche una riflessione profonda sulla modalità di cooperazione all’interno della coalizione.