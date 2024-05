Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio? “Il motivo della rottura”

La storia di Jennifer Lopez e Ben Affleck è quanto di più simile ad una commedia romantica anni 90: un grande amore, una relazione interrotta, un ritorno di fiamma due decadi dopo e il lieto fine. I due divi di Hollywood a distanza di 17 anni dalla loro rottura sono tornati insieme nel 2021 e si sono sposati, eppure ad un anno dalle nozze hanno cominciato a circolare già le prime voci di crisi e di una possibile separazione. Nonostante tutti questi rumor, le cose sembravano andare più che bene, – almeno in apparenza – tanto che qualche mese fa la cantante ha rilasciato il film “This Is Me… Now”, in cui ha raccontato il suo amore da favola con il marito. In America però in questi giorni i media sono convinti che presto i due attori annunceranno il divorzio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio?

Martedì scorso i paparazzi di TMZ hanno avvistato JLo mentre cercava una nuova casa a Beverly Hills: “Stava dando un’occhiata a nuove proprietà e non era sola, ma con lei non c’era sicuramente Ben Affleck. L’attrice era a Beverly Hills accompagnata da una donna che sembra essere la sua collaboratrice Elaine Goldsmith-Thomas. Le due sono state viste mentre lasciavano alcune ville“.

Intanto In Touch Magazine ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte vicina a Ben e JLO, secondo la quale i due sarebbero pronti a porre fine al loro matrimonio: “Non riuscivano proprio a far funzionare la cosa, da tempo sono sull’orlo della separazione e adesso ci siamo. Per tutti quelli che li conoscono la cosa ormai è chiara: è finita. Sono pronti al divorzio e per una volta, Ben non è da biasimare! Lui ha già lasciato la casa da 60 milioni di dollari. Lei adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare. Da molto tempo le cose non andavano e hanno provato di tutto per andare avanti. Un motivo di questa rottura? Un problema costante nella relazione della coppia erano i diversi modi in cui gestivano i riflettori, con Jennifer che abbracciava l’attenzione dei media e Ben che se ne allontanava”.

If Ben Affleck & Jennifer Lopez are getting a divorce, I’m not surprised, for a multitude of reasons. And he looks happier whenever he’s out with Matt Damon. https://t.co/bBZkoP21EW pic.twitter.com/gcegZmveaT — Sha Hartley (@shahartley) May 16, 2024

Ben Affleck and Jennifer Lopez are heading for divorce and he has already moved out?! Jennifer Garner is thinking worst day ever – can I get a break! Please stay together! Please stay together! pic.twitter.com/dzRSuRglC9 — Crenshaw (@RCCrenshaw1) May 15, 2024