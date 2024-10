Shaila Gatta senza freni: “Baciavo Javier e pensavo a Lorenzo”

Nel suo ultimo giorno al Gran Hermano, Shaila Gatta ha rivelato alla gieffina spagnola Maica i suoi sentimenti nei confronti di due ragazzi, Javier e Lorenzo. La ballerina ha confessato di pensare a Lorenzo anche quando baciava Javier: “Più passava il tempo e più capivo. Ho baciato l’altro ragazzo diverse volte, ma non sentivo nulla e pensavo solo a Lorenzo.” Shaila ha espresso il suo nervosismo per questa situazione, dicendo: “Mi sforzavo di avvicinarmi a Javier, ma non è mai scattato nulla.” Ha sottolineato che ora ragiona con il cuore e sente una connessione speciale con Lorenzo, con cui desidera costruire qualcosa di significativo.

Conversando con Maica, ha confrontato la sua situazione con quella di Tommaso, sottolineando che Javier, sebbene fosse un bel ragazzo, non suscitava in lei la stessa emozione. Anche Maica ha concordato con questa analisi, evidenziando l’assenza di una vera connessione con Javier. Shaila ha parlato della sua esperienza a Javier e ai suoi sentimenti confusi, lasciando trasparire un certo desiderio di esplorare la relazione con Lorenzo.

Negli ultimi giorni, Shaila ha mostrato incoerenza nei suoi sentimenti per Javier. Due settimane prima, dopo aver cercato di allontanarsi da lui, Shaila ha rivelato di provare un forte interesse e una connessione. “Lui è molto intelligente e profondo”, ha detto, esprimendo la speranza che tra loro ci fosse qualcosa di più di un semplice attrazione fisica. Ha descritto anche momenti intimi con Javier, condividendo le sue emozioni con le sue compagne di avventura, Pamela, Eleonora e Ilaria.

In un’altra conversazione con Luca Calvani, Shaila ha confermato di essere attratta da Javier e di volere avere pazienza per capire meglio la loro relazione. Ha immaginato Javier nella sua vita al di fuori della casa, parlando di barbecue e scampagnate in Toscana, dicendo che lo vede come l’uomo con cui poter costruire qualcosa di sano. Ma, nonostante questi sentimenti, la sua mente continuava a tornare a Lorenzo, al quale sentiva di essere davvero legata.