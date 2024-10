Elezioni Liguria, Schlein e Conte al comizio di chiusura della campagna elettorale

Durante la chiusura della campagna elettorale di Andrea Orlando al teatro Politeama di Genova, Elly Schlein, segretaria del PD, ha sottolineato la necessità di un cambiamento in Liguria e la bellezza della collaborazione all’interno della coalizione. Ha evidenziato come ciascuna forza politica contribuisca a un progetto unificante che risponde ai bisogni delle persone.

Giuseppe Conte ha criticato il sindaco Marco Bucci per vantarsi del “modello Genova”, sottolineando che è stato il Movimento 5 Stelle a realizzarlo attraverso un decreto legge. Conte ha descritto il M5S non come un movimento di opposizione, ma come uno che propone e sostiene. Ha chiesto un approccio più civico e pragmatica nella politica, definendo le qualità mancanti dei suoi avversari. Ha incoraggiato Orlando a perseverare nel suo impegno.

Andrea Orlando, durante il suo intervento, ha messo al centro la persona nella sua proposta politica, contrapposta all’interesse del profitto. Ha lanciato un appello agli imprenditori e alla classe operaia, proponendo una reindustrializzazione sostenibile per la Liguria, con l’obiettivo di trasformare la regione in un importante polo industriale. Ha promesso di dare ascolto ai ragazzi e ai bambini che necessitano di protezione, affermando la necessità di un governo regionale attento ai loro bisogni. Orlando ha enfatizzato che il loro sforzo non è solo per il presente, ma per il futuro dei giovani e della patria, un concetto che sente di dover riappropriarsi.

Orlando ha dichiarato l’importanza di vincere per affermare un progetto di cambiamento e per impedire un ulteriore mandato a Giovanni Toti. Ha criticato Bucci per non aver preso le distanze dall’amministrazione Toti durante la campagna. Infine, Orlando ha rivolto un saluto alle persone rimaste fuori dal teatro, esprimendo la sua gratitudine e la sua commozione per il sostegno ricevuto, chiudendo con un messaggio di speranza e determinazione, sottolineando che insieme possono realizzare il cambiamento desiderato.