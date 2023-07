Matano lascerà La Vita in Diretta? Le parole del conduttore fanno pensare

Mai come in questi mesi si sono visti impensabili addii e arrivi a Mediaset e in Rai e sulla scia di questi movimenti c’è chi ha notato delle frasi particolari di Alberto Matano. Durante l’ultima puntata de La Vita In Diretta il conduttore ha ringraziato tutto il team del programma e ha detto che non sa cosa farà dopo la prossima edizione della trasmissione pomeridiana di Rai Uno. Su Twitter infatti c’è chi ha ipotizzato che Matano abbia il contratto solo per un altro anno al timone de La Vita In Diretta.

“Non so che cosa farò dopo la prossima Vita in Diretta, non so cosa avverrà”. Cosa avrà voluto dire Alberto Matano con queste parole nei saluti finali di #LaVitaInDiretta ? Immagina la prossima come la sua ultima edizione del programma? pic.twitter.com/pzTWmpWGtX

“Venite con me che vi porto a conoscere questa squadra straordinaria. Grazie davvero e un bravi a tutti. Io non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui. Ognuno di loro, ogni giorno, dà un contributo fondamentale a questo racconto che facciamo. Ci mettiamo impegno, passione, dedizione, lo sapete ormai. Questo è un team straordinario, irripetibile. Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter continuare ad incontrare, ancora nel mio cammino di persona e professionista, dei colleghi così incredibili. Se Vita in diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio.

Però io non posso non ringraziare chiaramente questa azienda dove sono nato e cresciuto e vado avanti. Quindi ringrazio la Rai, la direttrice Simona Sala, Angelo Melone e Adriano De Maio, il vicedirettore, che è stato insieme a noi in questo anno incredibile. Io vorrei che la regia potesse inquadrare tutti, questa bella squadra. Venite tutti con me. Perché tutti voi siete parte del nostro lavoro quotidiano. Io non posso che dire a tutti grazie, buona estate e ci vediamo l’undici settembre, alla stessa ora con la stessa squadra a La Vita In Diretta.