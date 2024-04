Massimiliano fa i nomi dei gieffini che ha sentito dopo il Grande Fratello

Se Federico Massaro in questi giorni ha parlato degli ex gieffini che l’hanno deluso e che sono ‘falsi, doppiogiochisti e che sono spariti dopo la fine del Grande Fratello‘, Massimiliano Varrese ha invece rivelato i concorrenti con cui è rimasto in contatto da marzo ad oggi. L’attore ha dichiarato che in queste settimane ha sentito Paolo Masella, Letizia Petris, Anita Olivieri, Alessio Falsone, Sergio D’Ottavi e Giuseppe Garibaldi.

“Con chi sono rimasto in contatto dopo il Grande Fratello. ragazzi io sono sempre andato d’accordo con tutti anche quando discutevo. Questo perché fa parte della vita e soprattutto in una condizione del genere le discussioni ci stanno. Poi sapete che io non sono uno che le manda a dire. Fuori ho sentito quasi tutti. In primis Sergio, perché l’ho sentito proprio ieri, ci siamo fatti una video chiamata e ci siamo fatti ovviamente un sacco di risate, ci siamo dette di rivederci molto presto. Anzi, non vedo l’ora di rivederlo presto perché per me Sergio perché per me è stato molto importante nel gioco. Lui mi ha fatto fare delle grasse risate, mi ha alleggerito tanto la vita negli ultimi mesi del programma. Io e lui abbiamo preso confidenza piano, piano e ci siamo avvicinati molto. Con Sergio mi sono anche confidato tanto.

Se sento anche Alessio, Anita, Paolo e Letizia? Certo, mi auguro di vederli presto. Con Paolino e Letizia mi sono sentito in questi giorni su WhatsApp e ci siamo tanto scritti. Ad Alessio voglio fare vedere come si usa uno spazzolino elettrico, Ale aspettati un bel tutorial da parte mia. Poi sento anche Giuseppe, ci siamo anche visti. – ha continuato Massimiliano – Io e Garibaldi dopo la fine del Grande Fratello ci siamo anche presi un bel caffè insieme. Lo risentirò presto. Credo che lo porterò anche in un ristorante calabrese”.