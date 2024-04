I paparazzi scovano Britney con un uomo, lei rompe il parabrezza

Nonostante non rilasci un disco dal 2016 e non faccia nulla (intenzionalmente) per far parlare di sé, Britney Spears a 26 anni dal suo debutto continua ad essere tra le star più popolari e chiacchierate del mondo, anche per questo motivo i paparazzi continuano a starle addosso. Poche ore dopo la notizia della fine della battaglia legale con il padre Jamie, Britney è stata fotografata in auto in compagnia di Paul Richard Soliz, il suo tuttofare (secondo i magazine USA i due avrebbero avuto una storia nei mesi scorsi). La cantante ha cercato di nascondersi e alzando un piede ha spaccato il parabrezza della sua Mercdedesz.

Stando a quello che hanno riportato Us Weekly e Page Six la scorsa estate, Paul Richard Soliz sarebbe stato accusato di numerosi reati e pare sia stato assunto dal team di Britney senza un giusto controllo sul suo passato. Speriamo quindi che l’unico rapporto tra Britney e Soliz sia quello lavorativo e che lui adesso sia soltanto il suo tuttofare.

Britney was seen in the San Fernando Valley with Paul Richard Soliz. Soliz has an interesting past – he has been charged with multiple misdemeanors and at least one felony (convicted of one count of disturbing the peace in 2014 and charged with child endangerment that same year,… pic.twitter.com/3368dGAiC1

— BreatheHeavy (@breatheheavycom) April 27, 2024