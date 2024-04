Vittorio Menozzi in questi giorni ha festeggiato 24 anni e alla sua festa di compleanno erano presenti ben 14 gieffini, oltre lui.

È stata una grande rimpatriata: c’erano Arnold Cardaropoli (ve lo ricordate?), Marco Fortunati, Giselda Torresa, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Rosy Chin, Federico Massaro, l’immancabile Angelica Baraldi, Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti, Valentina Modini, Stefano Miele e il calzolaio Lorenzo Remotti.

Se i 13 sopracitati sono andati a festeggiare il bel Vittorio Menozzi i restanti 19 con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello no. Qualcuno probabilmente non è stato invitato, qualcun altro avrà avuto altri impegni, mentre l’unica assente giustificata è Heidi Baci che attualmente è impegnata altrove (al Big Brother Vip in Albania).

I 19 gieffini che non sono andati alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi

I 19 che non sono andati alla sua festa di compleanno sono, rigorosamente in ordine alfabetico: Alex Schwazer, Alessio Falsone, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi (!!!), Claudio Roma, Ciro Petrone, Fiordaliso, Grecia Colmenares, Heidi Baci, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Samira Lui, Sara Ricci, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.

Ma che faccino 🤏🏻🫶🏻❤️ Un grazie a Valentina che ha messo questo primo piano nelle storie #vittoriners #vittorio pic.twitter.com/ZoVF6myHWI — Daniele (@_Dani0_) April 27, 2024

Beatrice Luzzi assente e così a casa sua dopo quello che ha scoperto di Vittorio uscita dal Grande Fratello: