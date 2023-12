Massimiliano chiede la squalifica di Beatrice, ma un video lo incastra

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha ricevuto la sorpresa dei due figli, il maggiore prima di salutare la madre l’ha messa in guardia da Massimiliano Varrese: “E non ti fidare. Lui non è un uomo, sappiamo bene di chi parlo“. L’attore poco dopo è sbottato ed ha cercato di mettere in difficoltà Beatrice, dicendo che ha ricevuto informazioni dall’esterno e che questo è contro il regolamento del programma. La Luzzi (che è sempre lucidissima) ha spiegato che il figlio non le ha dato informazioni, ma solo opinioni.

Beatrice stanca delle assurde accuse del coinquilino è sbottata: “Adesso lui utilizzerà questa arma di mio figlio per attaccarmi. Una soffiata da fuori? Quello è un parere di mio figlio. Ma poi fino a poche ore fa stava a sorridermi e farmi battute carine e ora fa queste cose, è bipolare“.

A quel punto visto che si era reso conto che il GF non avrebbe squalificato la sua nemica per le opinioni del figlio, Massimiliano si è attaccato al ‘bipolare’: “Ha detto una cosa molto grave. Si tratta di una cosa su cui non scherzare“.

Massimiliano vuole la squalifica di Beatrice, ma un video lo smaschera.

Varrese ha continuato con il suo sermone anche nella notte: “Se avessi detto una cosa così grave io ero già fuori. Mi danno del bipolare in diretta e qui nessuno fa nulla. Se l’avessi fatto io sarei già stato squalificato. Ha fatto un’affermazione molto grave, anzi è gravissima. Un anno fa hanno squalificato un ragazzo perché ha dato del depresso a un altro. L’hanno buttato fuori nella scorsa edizione. Se l’avessi detto io a lei ero già stato cacciato via per questa frase. Per fortuna Alfonso l’ha ripresa due o tre volte. Lei si permette di fare l’autrice, decide chi parla, come e quando. Ma le parole che dice? Quella roba è da squalifica. Spero che invece di ignorare la cosa prendano dei provvedimenti. Per fortuna io non direi mai una cosa del genere, ma se l’avessi fatto mi avrebbero eliminato“.

E a quanto pare dei provvedimenti dovrebbero prenderli anche contro Varrese, che ad ottobre ha dato della bipolare proprio a Beatrice…