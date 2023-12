Sara, Beatrice, Grecia, Vittorio e Perla al televoto: record nei sondaggi

Dopo essersi salvata all’ultimo televoto grazie ai voti dei fan di Beatrice Luzzi, Sara Ricci ieri sera al Grande Fratello è risultata la meno votata con appena il 3% delle preferenze (andando così direttamente in nomination). Ieri durante la puntata Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Perla Vatiero hanno raggiunto la Ricci in nomination, visto che sono stati i concorrenti più nominati dai loro compagni.

Televoto aperto per Sara, Beatrice, Grecia, Perla e Vittorio: i risultati sono già chiarissimi.

Sui social i telespettatori del Grande Fratello sono certi che ad uscire sarà proprio la Ricci e con percentuali da record, magari con l’1% come successe a Mario Ermito. E in effetti i fan del reality potrebbero averci visto lungo. Il televoto è aperto e i primi sondaggi di forum, pagine e siti parlano chiarissimo: l’eliminata sarà quasi certamente l’ex attrice di Vivere. Stando ai risultati dei sondaggi Sara potrebbe uscire con percentuali che vanno dall’1 al 3%. Mentre la più votata in questi sondaggi è Beatrice Luzzi, con percentuali che vanno dal 40 al 57%.

#GrandeFratello SARA CON QUESTO TELEVOTO POTREBBE ADDIRITTURA SUPERARE MARIO ERMITO E REGALARCI L’1 % pic.twitter.com/QrLaubpico — Alice (@alicepelliciari) December 12, 2023

Un televoto con Vittorio, Grecia e Perla?????? Sara a rischio 1% — [Righetto] (@Ri_Ghetto) December 11, 2023

Per quanto la Ricci abbia indubbiamente esagerato con Beatrice e sia stata anche incoerente nella sua nomination (riservata a Perla Vatiero), è un vero peccato che esca così presto e soprattutto proprio adesso che ha iniziato a sporcarsi le mani. Sono certo che tra catfight, frecciatine, litigate e aneddoti al vetriolo su Vivere, l’attrice ci potrebbe dare ancora moltissimo. Purtroppo però dobbiamo iniziare a salutare l’indimenticata Adriana Gherardi, perché con Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi non ha assolutamente speranze di restare in gioco.