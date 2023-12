Perla scopre le confessioni di Greta: “Mirko voleva un figlio da lei?!”

Subito dopo l’uscita di Mirko dalla casa del GF, Greta ha fatto una rivelazione molto particolare a Perla: “Ti sei stupita del fatto che lui si è fatto un tatuaggio con me dopo poche settimane, ma ha fatto anche altro più pesante. Lui ha fatto delle cose molto pesanti. Se ti dicessi tutto tu penseresti che non è normale. Poi con il tempo di dirò. Adesso però è meglio tutelarlo“.

La voglia di tutelare Mirko è durata poco, visto che meno di 24 ore dopo Greta ha sganciato la bomba: “Lui mi diceva cose molto importanti. Tipo ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’. Poi anche ‘io farei un figlio adesso con te’. Ragazzi è vero e lo giuro su chi ho di più caro, perché è accaduto“.

Mirko ieri sera è tornato al Grande Fratello e ha smentito le parole della sua ex: “Voglio smentire una cosa importante. Lei dice che noi volevamo un figlio e non è assolutamente così. Quella è una cosa molto importante per me e non la prendo alla leggere. Magari è vero che una volta abbiamo avuto paura che potesse essere successo, sai in un attimo di passione… Io le ho detto che se fosse stato mi sarei preso la mia responsabilità. Mas non ho mai detto che volevo un figlio da lei”. Poco dopo Greta è intervenuta ed ha smentito sé stessa: “Io non ho mai detto che volevamo un figlio! Io ho detto che avevamo dei progetti futuri importanti“.

Perla Vatiero scopre delle parole esatte di Greta.

Dopo la puntata Letizia Petris ha spiegato nei dettagli alla Vatiero quello che Greta ha detto su Mirko. Perla è rimasta spiazzata, ma alla fine ha puntato il dito contro la Rossetti: “Mirko ha detto che magari hanno rischiato, come può succedere a una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Ah, Greta ha detto che lui voleva figlio? Ma proprio lei ha messo in mezzo sta cosa? L’ha tirato fuori proprio lei qui dentro? Io quello non mi spiego è cosa gli è passato a lui per la testa. Nei confronti di lei, cosa gli è passato per la testa. Anche sta cosa del figlio e non del figlio, ma dai ragazzi. E se Mirko ha detto questa cosa come battuta lei non doveva ripeterla qui dentro in questo contesto. Non aveva senso che lei lo dicesse“.

senti perla devi prendertela con mirko se dopo 2 mesi, anche se solo per scherzo, parla di convivenza e di un figlio futuro #grandefratello — mepiacemagnà (@mepiacemagna) December 12, 2023

PH: Endemol Shine Italy