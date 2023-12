Attore di Vivere si espone su Sara e Beatrice: “Cose di 25 anni fa”

Dopo aver passato la prima settimana a mimetizzarsi con l’arredamento, sabato scorso durante l’ultima puntata del Grande Fratello Sara Ricci si è accesa e scagliata contro Beatrice Luzzi, seguendo le orme del suo collega, Massimiliano Varrese. L’attore infatti – dopo un periodo di tregua – è tornato ad attaccare Beatrice. Sara in piena modalità Ilary Blasi ‘ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?‘, ha rinfacciato alla Luzzi presunti accadimenti risalenti all’epoca in cui le due recitavano in Vivere. E proprio dopo le accuse della Ricci su fatti di 24 anni fa, è intervenuto un’artista che ha recitato nella soap che ha reso famose le due gieffine.

Visto che al GF hanno parlato di Vivere, ieri sui social si è esposto anche un attore della soap opera andata in onda dal 1999 al 2008. Gabriele Lazzaro ha difeso l’amica e collega Beatrice (come aveva già fatto raccontando un retroscena su Varrese)

“Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea, entrando a gamba tesa in un contenzioso a cui estranea. “Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5… Io non devo dire grazie, sono una professionista”.

Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie”.

“Ma l’arroganza di questa donna? Si permette di parlare della famiglia di Bea, dei suoi studi, del livello di cultura della casa. E poi come se non bastasse mette a tacere Rosanna Fratello. La domanda è una: non bastava la Ricci nelle repliche di Vivere su Infinity? Dovevano per forza metterla al Grande Fratello?”

“La Ricci che si è permessa di entrare nel privato di una madre di famiglia, lasciando intendere che in qualche modo giochi con le lacrime, è la stessa che ha fatto questo video [in cui piange per Paolo Calissano]?”