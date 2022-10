Marco, vergognoso attacco di Ginevra al GF Vip: “Merita di essere bullizzato”

Non solo Gegia, Cristina Quaranta, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, in questi giorni anche Ginevra Lamborghini ha attaccato e deriso in più occasioni Marco Bellavia. La sorella maggiore di Elettra giovedì notte ha detto: “Non lo sopporto spero esca. Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro“.

Ginevra Lamborghini contro Marco Bellavia: “Si merita di essere bullizzato”.

Ieri notte Ginevra durante una chiacchierata con Cristina Quaranta, Carolina Marconi e Antonino Spinalbese, ha dichiarato che Marco sarebbe ‘troppo fisico’. La ragazza si è lamentata perché Bellavia la toccherebbe in modo inappropriato. Allarmati i gieffini le hanno chiesto se le avesse toccato zone ‘delicate’ e la Lamborghini ha mimato il gesto di un pizzicotto al fianco e uno sulla guancia.

“Lui tocca, pure con me oggi. Ragazzi mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***“.

Le carezze sulla testa o i pizzicotti di Marco sono la cosa più innocente vista in quella casa (dove sono tutti molto, molto fisici e disinibiti). Far pensare ai coinquilini che Bellavia possa mettere malizia nei suoi gesti è disgustoso. Ma ancora più vomitevole è la frase ‘merita il bullismo’. Per quanto mi riguarda è peggio di una bestemmia.

E pensare che all’inizio Ginevra mi piaceva pure.



In tutto questo,grazie Ginevra per averci dato la conferma che a Marco lo stiate bullizzando #gfvip — ilfessacchiottosterminatore (@Unavitapassata) October 1, 2022

PERÒ EDOARDO CHE GLI SI STRUSCIA ADDOSSO NON GLI DA FASTIDIO ALLA CARA GINEVRA , UNA CAREZZA DI MARCO INVECE È MOLESTIA ! CHE SCHIFOOOOO #Gfvip pic.twitter.com/xXrUJBM5rz — Mark Caltagirone (@caltagirone96) October 1, 2022