Le drag queen italiane stanno prendendo sempre più spazio in tv (e per fortuna, oserei dire). Giusto ieri è stato svelato il cast della seconda stagione di Drag Race Italia e oggi TvBlog ha dato altre anticipazioni su Non Sono Una Signora, format che arriverà su Rai2 dedicato proprio all’arte drag.

Di Non Sono Una Signora sappiamo che andrà in onda per cinque settimane il lunedì sera a partire da novembre; che sarà condotto da Alba Parietti e che avrà al suo interno un panel di vip che saranno chiamati a indovinare chi si cela dietro la maschera e un panel di drag queen professioniste che diranno la loro sulle concorrenti.

Se il panel di vip investigatori dovrebbe essere composto da Cristina D’Avena, Filippo Magnini e Sabrina Salerno, nel cast di drag queen professioniste il primo nome sarebbe quello di Vanessa Van Cartier. Un nome non scontato dato che ha vinto la versione olandese di RuPaul’s Drag Race ed è stata giudice della versione olandese di Non Sono Una Signora.

Nata in Belgio, Vanessa Van Cartier è madrelingua italiana perché ha origini del nostro paese.

I giudici di Drag Race Italia parlano del nuovo programma di drag queen su Rai2

Intervistati da Vanity Fair i giudici di Drag Race Italia hanno così commentato l’arrivo di Non Sono Una Signora.

“Se lo guarderò? Non lo saprete mai”, le parole di Priscilla. “Io ne sono incuriosito”, ha detto Tommaso Zorzi; “Se ho tempo lo guarderò, per curiosità. Immagino sia completamente diverso da Drag Race, anzi non credo c’entri niente”, il commento di Chiara Francini.