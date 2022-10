Miriana Trevisan supporta Marco Bellavia e attacca chi lo bullizza al GF Vip

Il caso della discriminazione contro Marco Bellavia al GF Vip si allarga, stamani Ginevra Lamborghini ha addirittura dichiarato che ‘si merita di essere bullizzato’. Senza volerlo la gieffina ha ammesso che il conduttore è vittima di bullismo da parte del branco. Ieri pomeriggio su Twitter è intervenuta Stefania Orlando in difesa dell’uomo, poche ore dopo anche Cristina D’Avena e adesso ha detto la sua anche Miriana Trevisan.

L’ex gieffina ha ricordato di come i disturbi mentali siano una cosa seria e soprattutto molto diffusa. Secondo Miriana Trevisan il GF Vip in quanto vetrina dovrebbe sensibilizzare e che quindi è giusto che Marco racconti il suo disagio. La donna ha poi criticato gli altri gieffini che stanno deridendo Bellavia per le sue fragilità.

Miriana Trevisan: “Ghettizzare e bullizzare ci rende disumani”.

“Un miliardo di persone nel mondo, soffrono di un disturbo mentale e più di un decesso su 100 è dovuto a un suicidio. I dati del World Mental Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano molto chiaro, è un argomento sempre più vivo in quest’epoca. Milioni di persone guardano programmi televisivi come il Grande Fratello Vip, che diventano un mezzo di sensibilizzazione per molti temi come HIV, tumori, bulimia e anche depressione ect. Il GF Vip è anche questo, non è una gara di recitazione, ballo e canto (forse per alcuni), ma anche di umanità e temi intimi. Il proprio dolore non va lanciato addosso agli altri, ma va trasformato. Elaborato dove e quando si vuole. Ghettizzazione e bullismo è ciò che ci rende disumani. Anche Marco ha diritto di fare il viaggio. – ha concluso Miriana Trevisan – Le aggressioni verbali sono il vero segno di squilibrio. Vi abbraccio Miriana”.

Speriamo che queste parole vengano lette a chi in quella casa pensa che sia giusto ‘bullizzare’ Marco o che lui sia un ‘pazzo, malato, matto, da rinchiudere, stu***o, idiota, che fa paura’.