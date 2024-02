Marco Bellavia si espone sul caso del gruppo contro Beatrice Luzzi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha trattato il caso della dinamica ‘tutti contro Beatrice‘. Il presentatore ha parlato esplicitamente di branco e sui social moltissimi telespettatori si sono schierati dalla parte della Luzzi. Su Twitter è intervenuto anche Marco Bellavia, che ha preso le parti dell’attrice.

“Quindi esce Vittorio perché Giuseppe Anita and co lo hanno nominato e processano Beatrice? Il mondo al contrario è realtà! Ma Perla è la capitana del gruppo contro Bea? Che parla dalle 21.30? Io sto con Bea. […] Credo proprio che al Grande Fratello ci sia differenza astrale tra personalità, intelligenza, presenza mentale di Beatrice Luzzi e il resto del cast”.

“C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione. – ha rivelato lo scorso oottobre l’ex gieffino a Tag 24 – Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo. Se avessi consigli da dare a Beatrice, le direi di continuare così perché prima o poi arriveranno i conti del televoto.

Spero che venga premiata dal pubblico, che vede cosa succede. Ha tutta la casa contro, per me è durata poco, lei invece sta così da giorni. Mi meraviglio che si sia voluto fare un Grande Fratello più pulito, ma dentro ci sono persone che non sono stinchi di santo. C’è chi si professa guru ma poi alla fine si comporta così. Definiscono Varrese un “guru”, ma mi sono chiesto è davvero così? Un guru è uno tranquillo, che sta in silenzio, che medita e non attacca le persone. Uno che dovrebbe avere selfcontrol, pensare dieci volte prima di parlare e mai si dovrebbe permettere di dire certe cose a una donna o ad una persona in generale.”