Giuseppe Garibaldi, la famiglia aggiorna sulle condizioni: rientra o no?

Dopo lo svenimento di due settimane fa, ieri Giuseppe Garibaldi ha avuto un nuovo malore ed ha fatto preoccupare i gieffini e i telespettatori. Il ragazzo era chiuso in bagno ed ha inviato a vomitare, Stefano Miele e Grecia Colmenares l’hanno sentito ed hanno subito avvisato gli autori, che sono intervenuti. Il dottore della produzione ha fatto i primi controlli e poi il gieffino calabrese è stato portato fuori dalla casa del Grande Fratello.

Il bidello non è ancora tornato con gli altri inquilini e una delle concorrenti in particolare si è mostrata preoccupata. Beatrice Luzzi ieri sera in più occasioni ha ricordato il coinquilino: “Prima che arrivaste te e Sergio avevo loro. Sono uscite le prime persone con cui ho legato e a cui tenevo. Fiorda, Vittorio e ora lui. Se ritorna? Non lo so. […] Festeggiare stasera? Non mi sembra opportuno visto quello che è successo“.

Giuseppe Garibaldi: come sta? Adesso parla il fratello.

Molti fan del gieffino sono preoccupati, anche perché per il momento l’unico comunicato ufficiale è quello del Grande Fratello, che si è limitato ad ufficializzare l’uscita del ragazzo. Sembra però che il concorrente tornerà in gioco, anche perché il GF ha parlato di ‘uscita temporanea dalla casa‘ e quindi viene da pensare che non sia successo nulla di grave. Inoltre già dopo il primo malore Giuseppe Garibaldi è stato sottoposto a molti controlli e i medici non hanno trovato nulla di serio, tanto che è tornato in gioco.

A rassicurare tutti poco fa c’ha pensato il fratello del gieffino, Nicola, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che mio fratello sta bene, quindi state tranquilli. L’importante è questo“. Quasi certamente il 31enne dovrà fare qualche giorno di quarantena e poi potrà varcare nuovamente la porta rossa e tornare dai suoi amici.