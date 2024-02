Maddaloni su una frase di Beatrice: “Queste sono calunnie”

Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi hanno litigato a più riprese durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Uno dei tanti scontri lo hanno avuto durante il momento delle nomination quando l’attrice ha fatto il suo nome.

“Nomino Marco Maddaloni perché trovo che sia una persona che è entrata qua da giocatore, dicendolo apertamente che lui è venuto qui per giocare e per denaro“. Un’esternazione che ha subito fatto sbiancare Maddaloni: “Queste sono calunnie!“. Ma Beatrice non si è lasciata scalfire continuando la sua nomination: “Parla tra l’altro sempre di denaro. Mi interrompe sempre. Non mi permette di dire una cosa fra me e me e tiene tutti sotto controllo. L’altro giorno, quando gli si è chiesta quale fosse la parola che per lui rappresentava questo Grande Fratello, ha parlato di amici. Uno che è entrato dicendo che qui tutti sono al 40% veri e il resto giocano? Lui è un vero giocatore“.

Maddaloni: “Il montepremi ho sempre detto che lo darò tutto in beneficenza”

“Io ho sempre detto GiòGiò papà sta lavorando nel senso che noi qui non stiamo gratis, ma il mio premio a denaro ho sempre detto che lo avrei dato tutto in beneficenza” – si è giustificato – “La parte da dare in beneficenza l’avrei data ad Alex per la sua causa contro il doping e quello che avrei potuto intascare lo avrei dato a uno dei ragazzi che fosse arrivato più in alto con me. Questo l’ho sempre detto. E te lo sottoscrivo con un contratto privato fra di noi subito. Riguardo l’amicizia, quando sono entrato non conoscevo nessuno, ma ora non ti dico che per loro mi farei uccidere, ma sono persone bellissime che vorrò nella mia vita per sempre. Li amo!”.

Un attrito stemperato anche dallo stesso Signorini: “Se anche fosse che sei qui per i soldi oh, vincere è un bel gruzzoletto“.

Sei al grande fratello per denaro questo è calunnia? In un Gioc? Ma stanno bene #grandefratello — sonoio🙋🏻‍♀️ (@forsesonoiobhu) February 15, 2024

Bea: “Maddaloni parla sempre di denaro”

Maddaloni: “Questa è calunnia”

Lui letteralmente parla ogni giorno di sua moglia, la sua casa, metri quadri della sua casa, piscina della sua casa, i soldi in banca, i soldi sulla carta di credito ecc. 🤡#grandefratello — Elena (@NeedVerbs) February 15, 2024

Ma calunnie di cosa che sta sempre facendo discorsi che è lì per soldi ma quale è il problema ma questi sono fuori di testa veramente #grandefratello — Pie (@pieaddicted96) February 15, 2024

Marco Maddaloni non me la racconta affatto giusta.