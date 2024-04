Eliminazione ad Amici, chi ha lasciato la scuola: la segnalazione

Ieri pomeriggio agli studi Elios è stata registrata una nuova puntata del serale di Amici 23. Come sempre al termine delle tre manche c’è stato un ballottaggio finale con un’eliminazione, avvenuta ovviamente in casetta, lontano dallo sguardo del pubblico. Andando avanti con la lettura incontrerete degli spoiler, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa e desiderate evitare le anticipazioni, questo non è il posto che fa per voi.

È arrivato il momento di scoprire la classifica della gara televoto di mercoledì! #Amici23 pic.twitter.com/DfG4mzo1a2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2024

Ballottaggio finale ed eliminazione di Amici 23.

Dopo le tre manche sono andati a rischio eliminazione Holden, Martina e Sofia, il cantante però si è salvato e sono rimaste in ballo le due ragazze. Novella 2000 ha ricevuto una segnalazione secondo la quale ad abbandonare la scuola mariana sarà Martina Giovannini. Se sarà davvero così la squadra formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro resterà senza nemmeno un alunno. Ancora al completo il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

“Anche in occasione della sesta puntata si sono svolte tre manche, al termine delle quali sono stati decretati gli allievi candidati all’uscita. A finire al ballottaggio sono stati così Holden, Sofia e Martina. Il primo a salvarsi è stato il cantante di Dimmi che non è un addio, che ha così potuto tirare un sospiro di sollievo. Le due concorrenti invece hanno scoperto il loro destino solo in casetta. Ma chi è dunque l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 23? In queste ore a noi di Novella2000.it è arrivata una segnalazione con il nome della presunta allieva che avrebbe lasciato il talent show. Stando ad alcuni fan presenti alla registrazione, sarebbe stata Martina ad abbandonare il programma. La cantante infatti sarebbe stata avvistata mentre lasciava gli studi”.

#amici23 credo esca Martina se esce Sofia è sempre più probabile la finale ballo sia Dustin Marisol. — Bilancia74 (@piera741) April 26, 2024

Squadra Zerbi e Celentano

Dustin Taylor ballo

Holden (Joseph Carta) cantautorato

Marisol Castellanos ballo

Petit (Salvatore Moccia) cantautorato

Squadra Cuccarini ed Emanuel Lo

Mida (Christian Prestato) cantautorato

Sarah Toscano cantautorato

Sofia Cagnetti ballo

Squadra Pettinelli e Todaro.

Martina Giovannini cantante