Nuovo colpo di scena ad Amici: cosa potrebbe accadere in puntata

Due settimane fa, il giorno prima della messa in onda della quarta puntata del serale di Amici 23 (con Lil Jolie e Sarah al ballottaggio finale), Deianira Marzano su Instagram ha rivelato che sarebbe successo qualcosa di imprevisto: “Se posso dirvi qualcosa sull’eliminata? Vi rivelo soltanto che ci sarà un nuovo colpo di scena“. Ed effettivamente così è stato, perché nessuna delle due ragazze è uscita dalla scuola mariana durante quella registrazione, entrambe sono rimaste una settimana in più, dopo la richiesta di Michele Bravi di sentirle su un altro pezzo.

Nuovo colpo di scena durante la sesta puntata serale di Amici 23.

Mentre Novella 2000 ha fatto il nome dell’alunna che dovrebbe lasciare il talent di Canale 5, Deianira Marzano è tornata a parlare e dopo aver pubblicato una storia sul ballottaggio finale ha promesso un’altra sorpresa: “Amici ci regala tanti imprevisti e domani un nuovo colpo di scena, non vi svelo nulla per non levarvi la sorpresa!”

Cosa accadrà? Una squadra resterà senza alunni e dovrà quindi fare qualcosa di inaspettato (magari “rubare” un talento)? Ancora una volta non assisteremo ad un’eliminazione? Ecco alcune ipotesi fatte dai telespettatori.

“Deianira c’aveva preso l’altra volta. Secondo me Pettinelli e Todaro restano senza nessuno e potranno prendere qualcuno nella squadra”. “La sorpresa è che anche a loro potrebbero chiedere un’altra esibizione”. “La sorpresa è che se esce Sofia restano due ballerini e ci sarà la finale di danza prima del previsto”. “Il plot twist semplicemente che i Todarelli restano senza nessuno e se ne vanno”. “Martina è rimasta anche troppo, spiace dirlo. Di cantanti ce ne sono troppi e Sofia merita la finale. Se la giuria l’ha salvata pur di non lasciare vuota una squadra (possibile), non ha comunque senso che vada avanti. Come potrà vincere 3 sfide a manche da sola?”

colpo di scena = squadra eliminata si sapeva tranquilla deianira #amici23 pic.twitter.com/nfVjTEK2Y8 — ila|🎆🎇🌒🌚🌖 (@ilari16728) April 26, 2024